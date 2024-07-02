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Угорський прем'єр Орбан приїхав до Києва

Це його перший візит за час повномасштабної війни. 

Угорський прем'єр Орбан приїхав до Києва
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїхав до Києва, пише Суспільне з посиланням на джерела.  "Європейська правда" пише, що Орбан кортежем із багатьох авто прибув до угорського посольства. 

Востаннє угорський прем'єр приїжджав до Києва в 2012 році, за часів Януковича. В очільника угорського уряду запланована зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським

Ще в грудні він сказав, що згоден на зустріч із Зеленським, але тем для переговорів "не бачить". А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійрято говорив, що переговорам Орбана і Зеленського має передувати підготовка. 

Угорщина роками виступала проти євроатлантичної інтеграції України, вимагаючи від Києва поступок у питанні нацменшин. У червні Орбан став поступливішим і обіцяв не блокувати процес вступу України до ЄС, хоча й визнав, що загалом не підтримує членство України. 

За даними "Європейської правди", Угорщина в обмін на підтримку вступу до Євросоюзу вимагає, зокрема, визнати традиційно угорською всю Закарпатську область, а не лише ту, де історично проживали угорці. Загалом Будапешт висунув 11 вимог. 

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