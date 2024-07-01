Головне за ніч та ранок понеділка, 1 липня: 19 знищених ворожих танків, початок головування Угорщини в Раді ЄС

Понад 1000 бойових зіткнень за тиждень, бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Російська армія серед ночі атакувала Дніпро. Вибухи лунали близько 2 години, повідомило "Суспільне".

За даними місцевих кореспондентів, пошкоджено супермаркет. Стеля обвалилася в торговельний зал. У будинках поруч із ним – вибиті вікна.

Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через російську атаку у місті постраждали семеро людей. Серед них 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджений магазин, потрощені дахи та вікна в приватних будинках і багатоповерхівках.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за тиждень на всіх напрямках відбулося понад 1000 бойових зіткнень. Росія завдала 19 ракетних ударів із застосуванням 28 ракет, 417 авіаударів (зокрема 668 КАБів), понад 26 700 обстрілів, зокрема 759 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку впродовж тижня Росія здійснила 69 атак у районі населених пунктів Глибоке, Липці та Вовчанськ Харківської області. Сили оборони змогли зупинити наступ на цьому напрямку.

На Куп'янському напрямку росіяни наступали в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Степова Новоселівка Харківської області, Стельмахівка, Андріївка Луганської області. Захисники відбили 69 атак, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 114 атак у районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк і Торецьк. Атаки були без успіху.

На Покровському захисники відбили 320 атак окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новопокровське, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське та інших.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 солдатів російської армії, 19 танків, 55 артилерійських систем ворога. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали близько 543 810 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Учора, 30 червня, о 22:25 російська армія скинула авіабомбу на м. Цукурине Донецької області. Снаряд окупантів поцілив по приватному сектору. Отримали поранення 6 осіб, серед яких дитина, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Попередньо, ворог завдав удару «ФАБ-500».

Унаслідок атаки зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років. Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностовано забої та осколкові поранення.

Крім того, від влучання засобу ураження пошкоджено 21 домоволодіння й автомобілі.

Російські окупанти вчора атакували відділення "Нової пошти" у Харкові. В результаті загинув чоловік, а восьмимісячне немовля отримало поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 16:30 у Слобідському районі Харкова унаслідок обстрілу ФАБ-500 горіли 8 вантажних автомобілів «Нової пошти». Пошкоджено 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад. Постраждали 9 людей із них 1 восьмимісячна дитина. Загинув чоловік.

Сьогодні, 1 липня, о 07:40 війська держави-агресора вдарили з РСЗВ «Ураган» по м. Українськ Донецької області. Загинули дві жінки.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі та в Донецькій ОВА.

В епіцентрі ворожої атаки опинилась житлова забудова. Унаслідок обстрілу дві жінки 65 та 70 років, які перебували на вулиці, отримали травми, несумісні з життям. Крім того, дістали поранення різного ступеня тяжкості ще восьмеро цивільних, які також перебували поруч із будинками.

Постраждалих доставлено до медичних закладів.

У результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено адміністративну будівлю та 10 багатоквартирних житлових будинків.

Сьогодні, 1 липня, Угорщина прийняла у Бельгії естафету головування у Раді Європейського союзу, яке триватиме пів року.

Будапешт вдруге головуватиме в органі. Відповідно до ротаційного принципу у грудні 2024 року Угорщину замінить Польща.

Про сім пріоритетів програми угорського головування - в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!