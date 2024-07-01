Через російську агресію на Донеччині загинуло двоє людей, поранено дванадцять

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Протягом доби росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 367 людей, у тому числі 13 дітей.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, в Острівському — 4 приватні будинки; у Курахівці 1 будинок знищено. У Цукуриному поранено 6 людей, пошкоджено 21 будинок і 2 автомобілі. У Мемрику Новогродівської ТГ пошкоджено будинок.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини

Краматорський район. У Ямполі Лиманської ТГ поранено 1 людину. У Юрківці Миколаївської ТГ пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. В Іжевці Костянтинівської ТГ пошкоджено будинок і нежитлове приміщення.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 будинків і 2 адмінбудівлі; у Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 4 будинки і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській ТГ пошкоджені 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверській ТГ 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини

Найбільша активність ворога залишається на Покровському напрямку.