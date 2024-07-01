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Через російську агресію на Донеччині загинуло двоє людей, поранено дванадцять

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

Через російську агресію на Донеччині загинуло двоє людей, поранено дванадцять
наслідки обстрілів Донеччини
Фото: Донецька ОВА

Протягом доби росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 367 людей, у тому числі 13 дітей.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Кураховому пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, в Острівському — 4 приватні будинки; у Курахівці 1 будинок знищено. У Цукуриному поранено 6 людей, пошкоджено 21 будинок і 2 автомобілі. У Мемрику Новогродівської ТГ пошкоджено будинок.

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілу Донеччини

Краматорський район. У Ямполі Лиманської ТГ поранено 1 людину. У Юрківці Миколаївської ТГ пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. В Іжевці Костянтинівської ТГ пошкоджено будинок і нежитлове приміщення.

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілу Донеччини

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 будинків і 2 адмінбудівлі; у Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 4 будинки і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській ТГ пошкоджені 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверській ТГ 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків.

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілу Донеччини

Найбільша активність ворога залишається на Покровському напрямку.

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