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Українські захисники за добу знищили 66 арсистем ворога та понад 1100 окупантів

Від початку вторгнення російська армія сменшилась на близько 543 810 солдатів.

Українські захисники за добу знищили 66 арсистем ворога та понад 1100 окупантів
Українські захисники знищили російський комплекс РЕБ
Фото: Скріншот з відео

Протягом доби ЗСУ знищили 19 танків, 55 артилерійських систем ворога та 1110 солдатів російської армії.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 543 810 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 8099 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) од,
  • артилерійських систем –  14599 (+66) од,
  • РСЗВ – 1111 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 874 (+1) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2333 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2448 (+0).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Сили оборони за тиждень ліквідували понад 8,3 тисяч окупантів, ворожий літак і 10 російських ракет. 

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