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​У Середземному морі РФ тримає 2 ракетоносії залпом до 24 "Калібрів"

Всього російська армія вивела у три моря 6 суден.

​У Середземному морі РФ тримає 2 ракетоносії залпом до 24 "Калібрів"
Російський ракетоносій
Фото: ОК "Південь"

Росія тримає у Чорному, Азовському та Середземному морях 6 кораблів.

За даними ВМС, станом на ранок 1 липня, в Чорному морі присутні 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні.

В Азовському морі є 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

У Середземному морі присутні 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Присутність кораблів РФ
Фото: ВМС
Присутність кораблів РФ

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

У ВМС пояснили, чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів.

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