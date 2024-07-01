​У Середземному морі РФ тримає 2 ракетоносії залпом до 24 "Калібрів"

Росія тримає у Чорному, Азовському та Середземному морях 6 кораблів.
За даними ВМС, станом на ранок 1 липня, в Чорному морі присутні 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні.
В Азовському морі є 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
У Середземному морі присутні 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
У ВМС пояснили, чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів.