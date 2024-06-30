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ОВА: уламки збитих російських ракет упали на території Київської області, є потерпілі

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

ОВА: уламки збитих російських ракет упали на території Київської області, є потерпілі
Руслан Кравченко
Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Унаслідок російської ракетної атаки 30 червня уламки збитих ворожих повітряних цілей упали на території Київщини.

Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, у регіоні відпрацювали сили ППО і знищили ракети. 

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Зафіксували падіння уламків на території одного з районів області. 

"Є інформація про постраждалих та пошкодження будівель. На місця падінь уламків виїхали всі оперативні служби та швидкі", - додав Кравченко.

  • Тим часом у Києві уламки ракети пошкодили багатоповерхівку в Оболонському районі. На одному з балконів спалахнула пожежа, яку загасили. 
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