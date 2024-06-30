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У Дніпрі другу добу рятувальники шукають людей під завалами багатоповерхівки

Наразі вважаються зниклими безвісті ще дві особи.

У Дніпрі другу добу рятувальники шукають людей під завалами багатоповерхівки
Руїни багатоповерхівки у Дніпрі унаслідок російської атаки 28 червня 2024 року

У Дніпрі вже другу добу рятувальники продовжують шукати людей, які ймовірно перебувають під завалами багатоповерхівки.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних операцій.

Наразі вважаються зниклими безвісті ще дві особи.

"Надзвичайники працюють цілодобово, щоб якнайшвидше знайти людей та розчистити завали. До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну", - зазначили у Держслужбі.

Для пошуку також працюють кінологічні розрахунки.

Робота рятувальників
Робота рятувальників

За час рятувально-пошукових робіт розібрали й вивезли вже 480 тонн будівельних конструкцій і сміття.

Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.

  • Надвечір 28 червня російська армія завдала ракетного удару по місту Дніпро. Влучання прийшлося по дев'ятиповерхівці.
  • Відомо про одну загиблу внаслідок удару людину ‒ 76-річну жінку. 12 людей постраждали, повідомив того дня Володимир Зеленський. Водночас у Національній поліції повідомлялося про 13 поранених, серед них немовля та вагітна жінка.
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