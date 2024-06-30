Наразі вважаються зниклими безвісті ще дві особи.

Руїни багатоповерхівки у Дніпрі унаслідок російської атаки 28 червня 2024 року

У Дніпрі вже другу добу рятувальники продовжують шукати людей, які ймовірно перебувають під завалами багатоповерхівки.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних операцій.

Наразі вважаються зниклими безвісті ще дві особи.

"Надзвичайники працюють цілодобово, щоб якнайшвидше знайти людей та розчистити завали. До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну", - зазначили у Держслужбі.

Для пошуку також працюють кінологічні розрахунки.

Робота рятувальників

За час рятувально-пошукових робіт розібрали й вивезли вже 480 тонн будівельних конструкцій і сміття.

Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.