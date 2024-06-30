У Дніпрі вже другу добу рятувальники продовжують шукати людей, які ймовірно перебувають під завалами багатоповерхівки.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних операцій.
Наразі вважаються зниклими безвісті ще дві особи.
"Надзвичайники працюють цілодобово, щоб якнайшвидше знайти людей та розчистити завали. До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну", - зазначили у Держслужбі.
Для пошуку також працюють кінологічні розрахунки.
За час рятувально-пошукових робіт розібрали й вивезли вже 480 тонн будівельних конструкцій і сміття.
Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.
- Надвечір 28 червня російська армія завдала ракетного удару по місту Дніпро. Влучання прийшлося по дев'ятиповерхівці.
- Відомо про одну загиблу внаслідок удару людину ‒ 76-річну жінку. 12 людей постраждали, повідомив того дня Володимир Зеленський. Водночас у Національній поліції повідомлялося про 13 поранених, серед них немовля та вагітна жінка.