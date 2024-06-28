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Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, є постраждалі (доповнено)

Відомо про руйнування кількох поверхів. 

Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, є постраждалі (доповнено)
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні надвечір російська армія завдала ракетного удару по місту Дніпро. Влучання прийшлося по дев'ятиповерхівці.

Оновлення. Як повідомляє президент України Володимир Зеленський, відомо про трьох постраждалих. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу. 

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. 

"Внаслідок ракетної атаки на Дніпро пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені", — ідеться у повідомленні.

Доповнення. За даними Суспільного, ДСНС та поліція розгортают рятувальну операцію на місці ракетної атаки по Дніпру. У місті перекрили рух вулицями, що розташовані поруч з місцем удару. Також призупинили роботу електротранспорту.

За попередніми даними, У житловому будинку зруйнован 4 поверхи, п'ятий - пошкоджений.

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