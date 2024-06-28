Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
ГоловнаСуспільствоВійна

Новоолександрівка на Херсонщині опинилася під масованим ударом російських військ

Через обстріли виникли пожежі, є жертви серед мирного населення.

Новоолександрівка на Херсонщині опинилася під масованим ударом російських військ
обстріли Херсонщини
Фото: Олександр Прокудін

У п'ятницю, 28 червня, російська армія завдала масованих ударів з артилерії по Новоолександрівці Бериславського району Херсонської області. Через обстріли виникли пожежі. Загинула мирна жителька, ще одна жінка поранена.

Фото: Олександр Прокудін

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"Новоолександрівка, що на Бериславщині, опинилося під масованим ударом російських військ. Ворожа артилерія випустила по селу двадцять пʼять снарядів. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, а також автівку вогнеборців", — повідомив Прокудін. 

Фото: Олександр Прокудін

Унаслідок обстрілів загинула 58-річна жінка. Також постраждала 70-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні. 

Крім того, до лікарні звернувся житель Антонівки, який потрапив під російський обстріл. У 33-річного потерпілого діагностували контузію та вибухову травму. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies