Новоолександрівка на Херсонщині опинилася під масованим ударом російських військ

Через обстріли виникли пожежі, є жертви серед мирного населення.

У п'ятницю, 28 червня, російська армія завдала масованих ударів з артилерії по Новоолександрівці Бериславського району Херсонської області. Через обстріли виникли пожежі. Загинула мирна жителька, ще одна жінка поранена.

Фото: Олександр Прокудін

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Новоолександрівка, що на Бериславщині, опинилося під масованим ударом російських військ. Ворожа артилерія випустила по селу двадцять пʼять снарядів. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, а також автівку вогнеборців", — повідомив Прокудін.

Фото: Олександр Прокудін

Унаслідок обстрілів загинула 58-річна жінка. Також постраждала 70-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні.

Крім того, до лікарні звернувся житель Антонівки, який потрапив під російський обстріл. У 33-річного потерпілого діагностували контузію та вибухову травму.