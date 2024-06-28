​Спротив: Росія залучила 30 тисяч нелегальних мігрантів до війни в Україні

Найманці зі Сирії у російській армії

Росіяни активно вербують нелегальних мігрантів до війни проти України.

Центр національного спротиву повідомив, що для зменшення напруги в російському суспільстві Кремль активно рекрутує на війну ув’язнених і мігрантів.

Мова йде про 30 тисяч нелегалів, котрим пообіцяли російське громадянство.