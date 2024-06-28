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ГоловнаСуспільствоВійна

​Спротив: Росія залучила 30 тисяч нелегальних мігрантів до війни в Україні

Їм обіцяють російське громадянство.

​Спротив: Росія залучила 30 тисяч нелегальних мігрантів до війни в Україні
Найманці зі Сирії у російській армії

Росіяни активно вербують нелегальних мігрантів до війни проти України.

Центр національного спротиву повідомив, що для зменшення напруги в російському суспільстві Кремль активно рекрутує на війну ув’язнених і мігрантів. 

Мова йде про 30 тисяч нелегалів, котрим пообіцяли російське громадянство.

  • Минулого року Росія оголосила вигідний пакет для іноземців, які долучаться до її армії. Зокрема, мігрантам обіцяли зарплату не менш як 2000 доларів на місяць та прискорений процес отримання російського паспорта. Наприклад, близько 15 000 громадян Непалу воюють в Україні на боці російської армії.
  • На початку червня стало відомо, що Індія вимагає від Росії повернути тіла загиблих індійців на війні в Україні і звільнити решту громадян із росармії. Нью-Делі також зажадали, щоб російська сторона перевірила припинення будь-якого подальшого вербування індійців до армії війська країни-агресора.
  • У січні в рядах російської армії помітили найманців із Малайзії. На тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні “Вагнерівці”. 
  • Крім того, Шрі-Ланка запросила у Росії компенсацію за вбитих на війні проти України іноземних найманців.
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