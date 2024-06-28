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Американські дипломати занепокоєні через співпрацю Індії з Росією у військовій та технологічній сферах

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл висловив занепокоєння щодо обміну секретними технологіями з Нью-Делі.

Американські дипломати занепокоєні через співпрацю Індії з Росією у військовій та технологічній сферах
Курт Кемпбелл
Фото: Скріншот

У Державному департаменті Сполучених Штатів занепокоєні через співпрацю Індії з Росією у військовій та технологічній сферах.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, пише Європейська правда.

Кемпбелл так прокоментував свій нещодавній візит до Індії разом з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Кемпбелл висловив занепокоєння щодо обміну секретними технологіями з Індією, враховуючи значні військові й технологічні партнерства Нью-Делі з Москвою. “Я думаю, що ми зробимо все можливе, щоб пом'якшити деякі з цих взаємодій (між ними), і ми висловили певне занепокоєння. Але водночас, ми впевнені в Індії та довіряємо їй, та прагнемо розвивати наше партнерство в галузі технологій в контексті цих різних зв'язків”, – зазначив дипломат.

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За його словами, США у своєму “відвертому діалозі” з Індією чітко визначили, на які сфери впливають відносини між Нью-Делі та Москвою у військовому та технологічному плані.

Минулого тижня Індія та США представили низку ініціатив, спрямованих на посилення співпраці в галузі напівпровідникових технологій, штучного інтелекту, критично важливих корисних копалин та сфери оборони в космосі.

В заяві, опублікованій після переговорів, підкреслювали, що обидві країни зобов'язалися запобігати несанкціонованій передачі чутливих технологій та технологій подвійного призначення “країнам, що викликають занепокоєння”.

  • Індія традиційно має тісні економічні та оборонні зв’язки з Москвою та утримується від критики Росії за її вторгнення в Україну, натомість рекордно збільшивши закупівлі російської нафти.
  • Санкції США проти Росії за її війну зупинили постачання зброї до Індії більш ніж на рік. Країни намагалися знайти механізм оплати, який би не порушував американські санкції. Індія і Росія, які є стратегічними партнерами, змогли обійти проблему платежів.
  • США переважно утримуються від покарання Індії за її відносини з Росією через “загравання” з Нью-Делі на тлі загострення конкуренції з Китаєм.
  • Індія платить Москві індійськими рупіями за зброю, але використовує суміш валют, таких як дирхами ОАЕ і долари США, для оплати за сиру нафту. Вона є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морем. 
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