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В Україні за останні пів року встановили рекордну кількість базових станцій зв’язку, – Федоров

За останні пів року було встановлено рекордні 2 295 станцій у понад 300 населених пунктах.

В Україні за останні пів року встановили рекордну кількість базових станцій зв’язку, – Федоров
Фото: скриншот відео

В Україні за останні пів року встановили рекордну кількість базових станцій зв’язку, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

“Під російським вогнем перебуває вся інфраструктура України, зокрема телеком. Мобільні оператори не лише відновлюють знищене обладнання, а й постійно інвестують у покращення наявного”, – написав Федоров.

За його даними, на місяць мобільні оператори в середньому встановлюють 240 нових базових станцій. За останні пів року – рекордні 2 295+ у понад 300 населених пунктах. 

Міністр опублікував відео із нещодавнім підняттям вежі мобільного зв’язку одного з операторів у Київській області. Федоров зазначає, що вежа працює в радіусі 10+ кілометрів, і завдяки їй ще у 2 400 людей буде зв’язок.

“У травні Мінцифра разом із партнерами представила стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року. Одна з ключових цілей – 98% населення до 2030 року мають мобільний зв’язок та широкосмуговий доступ до інтернету. Зараз цей показник на рівні 91%”, – повідомив міністр.

 

Минулого місяця Федоров повідомив, що в Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого зв'язку і понад 4 тисячі базових станцій мобільного зв'язку. Серед ризик-факторів, що впливають на телекомунікаційну галузь в Україні, Федоров виділив кібератаки й великий трафік роумінгу.

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