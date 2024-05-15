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В Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого зв'язку і понад 4 тисячі базових станцій мобільного зв'язку, – Федоров

Серед ризик-факторів, що впливають на телекомунікаційну галузь в Україні, Федоров виділив кібератаки і великий трафік роумінгу.

В Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого зв'язку і понад 4 тисячі базових станцій мобільного зв'язку, – Федоров
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/3dmentat

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв'язку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні 25% фіксованих мереж пошкоджено – це факт. Знищено або пошкоджено понад 4 тис. станцій мобільного зв'язку", – сказав Федоров на презентації електронних комунікацій до 2030 року в середу.

Серед ризик-факторів, що впливають на телекомунікаційну галузь в Україні, він виділив кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже 4 млн українських біженців.

Нагадаємо, на початку року Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю щодо підвищення стійкості телеком-мереж та 5G. Також Румунія допоможе у відновленні цифрової інфраструктури, пошкодженої через війну.

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