У Малоданилівській громаді Харківської області внаслідок обстрілу постраждали медсесетри і лікар

В однієї жінки – черепно-мозкова травма.

Російська армія близько 10 ранку вдарила по Малоданилівській громаді Харківської області. Унаслідок удару пошкоджено лікарню і два авто, припарковані біля неї, повідомив керівник громади Олександр Гололобов "Суспільному Харків".

Поранені двоє медсестер. В однієї – черепної-мозкова травма, в іншої – травмоване коліно.

Крім них, постраждав головний лікар – у нього контузія.

"Ми зараз будемо забивати вікна ДСП-панелями, будемо приймати рішення стосовно лікарні. Вона прийматиме людей, тільки будемо думати як. Поки не знаю. У будь-якому випадку, пацієнти не постраждають", – сказав Гололобов.