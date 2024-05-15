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У Малоданилівській громаді Харківської області внаслідок обстрілу постраждали медсесетри і лікар

В однієї жінки – черепно-мозкова травма.

У Малоданилівській громаді Харківської області внаслідок обстрілу постраждали медсесетри і лікар
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Російська армія близько 10 ранку вдарила по Малоданилівській громаді Харківської області. Унаслідок удару пошкоджено лікарню і два авто, припарковані біля неї, повідомив керівник громади Олександр Гололобов "Суспільному Харків".

Поранені двоє медсестер. В однієї – черепної-мозкова травма, в іншої – травмоване коліно.

Крім них, постраждав головний лікар – у нього контузія.

"Ми зараз будемо забивати вікна ДСП-панелями, будемо приймати рішення стосовно лікарні. Вона прийматиме людей, тільки будемо думати як. Поки не знаю. У будь-якому випадку, пацієнти не постраждають", – сказав Гололобов. 

  • Російська армія наступає на Харківську область і обстрілює цивільних, продовжує чинити воєнні злочини. Мешканців прифронтових населених пунктів закликають евакуюватися. Зробити це можна за номером від ОВА 0800339291 або поліції – 102.
  • Протягом доби на Харківському захисники відбивали 18 атак окупантів, зокрема на напрямках Глибоке-Липці, Лук'янці-Липці, Борисівка-Нескучне, Шебекіно (Росія)-Вовчанськ. На окремих ділянках в районах Лук'янців і Вовчанська внаслідок вогневого впливу і штурмів росіян для збереження життя і уникнення втрат наші підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають росіянам закріпитися, проводять контратакувальні дії. Ворог – під постійним вогнем. На Куп'янському напрямку ворог вчора провів 25 атак, зокрема на напрямках Лиман Перший-Синьківка, Вільшанка-Синьківка, Вільшанка-Петропавлівка, Кислівка-Іванівка, Крохмальне-Берестове, Коломийчиха-Стельмахівка, Коломийчиха-Мясожарівка, Ковалівка-Новоєгорівака, Площанка-Макіївка. Успіху не має, наші воїни відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих ділянках.
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