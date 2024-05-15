В енергосистемі значний дефіцит, заплановано рекордний імпорт та обмеження споживання, – Укренерго

Сьогодні протягом всієї доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії, повідомляє Укренерго.

З 06:00 споживання, через зниження температури, знову зростало. Наявних обсягів імпорту, аварійної допомоги та обмеження споживання для його подолання було недостатньо. Тому з 6:40 до 08:30 Диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, за винятком Херсонської області. Станом на 9:30 аварійні відключення скасовані, енергоживлення споживачів відновлено.

При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 – 23:00, Укренерго прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів.

Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Вчора, 14 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі Диспетчерський центр Укренерго з 16:00 застосував графіки обмеження споживання для промисловості. Але, через значне зростання споживання під час похолодання, з 20:55 по 00:00 застосовувались контрольовані аварійні відключення побутових та промислових споживачів.

Також вчора для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

Укренерго закликає споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

Імпорт відбувався протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 23 692 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 628 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

Також Укренерго повідомив, що на ранок знеструмлено 418 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.