Міноборони доповнило каталог харчування ЗСУ

Міністерство оборони України затвердило зміни до Каталогу харчування Збройних Сил України, спільно із "Державним оператором тилу"‎. ДОТ вже оголосив закупівлі продуктів для ЗСУ на друге півріччя за оновленим переліком.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Із каталогу прибрали деякі продукти (наприклад, крупа саго, осетр чи спаржа), які замовлялися вкрай рідко та через обмеження у сумі добовидачі на одного військового звужували можливості замовлення інших ходових позицій.

"Внесені зміни до каталогу сприятимуть покращенню якості харчування, яке отримують військові. Ми додали важливі позиції, які напряму впливають на смакові властивості страв. Водночас видалили деякі "екзотичні" позиції, які звужують можливості замовлення м’яса, молочних продуктів чи інших товарів через обмеження у сумі добовидачі на одного солдата", – зазначила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

Зокрема, перелік доповнений різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, консервовані фрукти будуть частково змінені на свіжі.

До деяких категорій продуктів прописані додаткові вимоги:

борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси – лише найвищої якості;

риба – поставлятиметься без голови (для раціоналізації ціни за масу продукту);

розширили перелік відсотків жирності кисломолочних продуктів.

Забезпечення одного військовослужбовця Збройних Сил України обходиться державному бюджету у 30 тисяч доларів або ж 1,2 мільйона гривень.