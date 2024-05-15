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Армія РФ обстріляла прикордоння Чернігівщини, загинув чоловік

Окупаційна армія обстріляла прикордоння області 53 рази.

Армія РФ обстріляла прикордоння Чернігівщини, загинув чоловік
Фото влюстративне
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Чернігівській області

Російська окупаційна армія 53 рази обстріляла прикордонні території Чергнігівської області. Унаслідок російської агресії загинув чоловік.

Про це повідомили у ПІвнічному регіональному управлінні ДПСУ.

"Російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 53 вибухи", – йдеться у повідомленні.

Під час ворожого обстрілу Новгород-Сіверської громади загинув чоловік 1963 р.н., місцевий житель. Зазначається, що він отримав травми, несумісні із життям, коли рухався по околиці населеного пункту.

  • У Новгород-Сіверській громаді всього зафіксували 13 вибухів ("приходи", ймовірно з міномета 120 мм та FPV-дрону) в напрямку н.п. Грем’яч, Красний Хутір, Михальчина Слобода і Гай.
  • Семенівську громаду атакували 22 рази ("приходи", ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Карповичі та Леонівка.
  • По Сновській  громаді нарахували 16 вибухів ("приходи", ймовірно з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Містки та Клюси.
  • У Городняській  громаді було 2 вибухи ("приходи", ймовірно FPV-дронів ) в напрямку н.п. Мощенка.

13 травня Росія обстріляла Чернігівщину касетними боєприпасами. Унаслідок обстрілу поранені четверо людей, пошкоджені будинки, авто і цивільна інфраструктура.

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