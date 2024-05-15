​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Криму лунали вибухи, працювала ворожа ППО

Окупанти стверджують, що відбили "масовану атаку на Севастополь".

У Криму лунали вибухи, працювала ворожа ППО
ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Самопроголошений губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вночі протиповітряна оборона окупантів відбила "масовану атаку українських ракет".

Інтернет-джерела з посиланням на місцевих жителів стверджують, що в районі аеропорту "Бельбек" було чути численні вибухи, ракет нібито було "не менше ніж 20", а в районі летовища спалахнула пожежа.

Про вибухи також повідомляли мешканці Євпаторії, Сак, Сімферополя, Балаклави, Бахчисарая та Новофедорівки. Через повітряну тривогу перекривали незаконно збудований Кримський міст. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies