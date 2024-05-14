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Прокуратура розслідує вбивство росіянами мирного мешканця Харківщини

Сьогодні ж, 14 травня, під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. 

Прокуратура розслідує вбивство росіянами мирного мешканця Харківщини
Прокуратура розслідує вбивство росіянами мирного мешканця Харківщини (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Прокуратура відкрила два кримінальні провадження щодо воєнних злочинів росіян у прикордонній громаді Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

“За даними слідства, у с. Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця”, - повідомили в прокуратурі. 

Крім того, сьогодні ж, 14 травня, під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. 

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Наразі його місце перебування невідомо. Правоохоронці розглядають декілька версій, серед них незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство. 

Зараз у населеному пункті тривають бойові дії.

Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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