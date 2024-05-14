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Латвія виділить на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів Україні 10 млн євро

Влітку Київ отримає також партію дронів.

Латвія виділить на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів Україні 10 млн євро
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Мюнхенська конференція з питань безпеки, 18 лютого 2024 року

На чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів Україні Латвія виділить 10 млн євро.

Про це повідомили прем'єр-міністр країни Евіка Сіліня і міністр оборони Андріс Спрудс за підсумками закритого засідання уряду, передає видання Delfi.

Спрудс сказав, що на латвійські гроші можна закупити понад три тисячі снарядів калібру 155 мм.

Влітку Київ отримає також нову партію дронів. За словами Спрудса, нещодавно Латвія вже відправила Україні приблизно 100 безпілотників. На червень планують другу партію. Сюди увійде майже тисяча бойових дронів різної потужності. Наразі країни-учасниці коаліції оголосили про фінансування у розмірі понад півмільярда євро на закупівлю БпЛА.

У 2024-му і упродовж двох наступних років Латвія надасть Україні військову підтримку у розмірі 0,25% від свого ВВП. Цього року сума становитиме 112 млн євро.

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