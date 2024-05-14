Аукціонний дім із Нідерландів відмовився продавати яхту Медведчука

Аукціонний дім Troostwijk Auctions з Нідерландів відмоився продовжувати переговори щодо підписання договору про організацію торгів з продажу арештованої яхти Віктора Медведчука Royal Romance.

Про це повідомила голова Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума.

В АРМА не називають причини відмови Troostwijk Auctions від організації аукціону, посилаючись на конфіденційність. Але причини "точно пов'язані з опором Медведчука", зазначила Дума.

Тепер замість Troostwijk Auctions організацією аукціону займеться аукціонний дім Boathouse Auctions зі США, який посів друге місце серед претендентів на продаж яхти. АРМА вже отримала офіційне підтвердження від представників Boathouse Auctions щодо початку переговорів.

"Ми детально обговорюємо всі правові питання та юридичні запобіжники для проведення аукціону... Яхта має бути реалізована, а кошти від її реалізації – мають посилити обороноздатність України перед ворогом!", – наголосилиа Дума.

Також АРМА вже звернулось до Офісу генерального прокурора, правоохоронних органів України та органів влади Хорватії для продовження тимчасових заходів арешту, як це передбачено законодавством Хорватії.

92-метрова яхта Royal Romance оціночною вартістю 200 млн грн ще з квітня 2022 року знаходиться в управлінні АРМА для продажу. Яхта має шість поверхів та обладнано двома ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Для того, щоб затвердити механізм її продажу за кордоном (бо в Україну яхту неможливо доставити через війну), знадобилося півтора року.

У грудні 2022 року в АРМА говорили, що мають підтвердження від чотирьох міжнародних аукціонів у зацікавленості організувати продаж яхти. У квітні Комісія із проведення конкурсного відбору обрала Troostwijk Auctions серед трьох претендентів для організації продажу яхти.