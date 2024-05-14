До в’язниці засудили інформатора, який злив інформацію про злочини австралійської армії в Афганістані

Девід Макбрайд визнав себе винним у крадіжці та розголошенні військової таємниці

Інформатора, який злив інформацію про воєнні злочини Австралії в Афганістані, засудили до п'яти років і восьми місяців ув'язнення, пише BBC.

Девід Макбрайд визнав себе винним у крадіжці та розголошенні військової таємниці напередодні суду торік після того, як судові рішення завадили його захисту. Колишній військовий юрист Макбрайд заявив, що відчувавав моральний обов'язок висловитись.

Пізніше під час знакового розслідування було виявлено докази, що австралійські сили незаконно вбили 39 афганців під час війни.

Справа Макбрайда викликала обурення в Австралії. Громадськість заявила про слабкий захист інформаторів і повільний прогрес у переслідуванні солдатів, які, як стверджується, безкарно вбивали під прапором Канберри.

Макбрайд визнав, що передав безліч документів Австралійській радіомовній корпорації (ABC). Ця інформація лягла в основу серії звітів 2017 року під назвою “Афганські файли”, які оприлюднили безпрецедентну інформацію про операції елітного спецназу Австралії в Афганістані та містили обвинувачення у воєнних злочинах.

Прокурори стверджували, що Макбрайд керувався “особистим виправданням”, а те що він збирав, зберігав, а потім оприлюднив документи, поставило під загрозу національну безпеку та зовнішню політику Австралії.

Але захист попросив про поблажливість, заявивши, що ексюрист поділився інформацією з “шляхетними” намірами та з почуття особистого обов'язку.

Макбрайд матиме право на умовно-дострокове звільнення через 27 місяців.

Як Макбрайд знайшов і злив інформацію

Як юрист Макбрайд здійснив дві поїздки до Афганістану у 2011 та 2013 роках, остання ‒ у складі спецназу. Саме тоді в нього почало складатися враження, що командири «перейшли межу».

Протягом наступних кількох років, страждаючи від невиявленого посттравматичного стресового розладу зловживаючи наркотиками та алкоголем, Макбрайд все більше переконувався, що йому потрібно висловитися.

“Працюючи до пізньої ночі на військовій базі неподалік Канберри, він почав таємно копіювати сотні конфіденційних документів і протягом 18 місяців таємно провозив їх додому в рюкзаку”, ‒ йдеться у матеріалі.

Спершу він спробував подати внутрішню скаргу. Коли це не вдалося, звернувся до поліції та міністра оборони, перш ніж звернутися до преси.

Він вважав, що зібране ним досьє покаже, що командування Збройних сил Австралії було настільки стурбоване сприйняттям незаконних вбивств, що зробило солдатів цапами-відбувайлами і підривало впевненість спецназівців у виконанні своєї роботи.

Натомість журналіст ABC Ден Оукс виявив, що матеріали містять докази того, що австралійські війська вчинили військові злочини і брехали, щоб приховати їх.

“Афганські файли”

В “афганських файлах” йшлося, що військові лідери Австралії стурбовані “військовою культурою” всередині сил, а також подробиці того, як солдати нібито приховували незаконні вбивства беззбройних чоловіків і дітей, зокрема шестирічного хлопчика, якого, ймовірно, застрелили у сні у 2013 році.

До цього моменту повідомлень про воєнні злочини надходило дуже мало.

Макбрайда швидко визначили як людину, яка стоїть за витоком, і він втік до Іспанії незадовго до того, як федеральна поліція Австралії (AFP) прийшла до нього з обшуком. У його квартирі поліцейські виявили у шафі чотири пластикові коробки із секретними документами.

Після року приховування Макбрайд повернувся до Австралії, де його звинуватили у крадіжці власності Співдружності, порушенні Закону про оборону та розкритті конфіденційної інформації.