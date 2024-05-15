Грузії загрожують американські санкції через закон про "іноагентів"

Протести у Тбілісі проти закону про "іноагентів"

Через ухвалений грузинським парламентом закон про "іноагентів" країна може зазнати фінансових обмежень з боку Сполучених Штатів Америки. Про подібний сценарій розповів помічник Державного секретаря з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн під час візиту до Тбілісі.

Як повідомляє "Європейська правда", американський чиновник після зустрічі з представниками грузинської влади заявив, що "надання фінансової допомоги може опинитися під сумнівом, якщо замість стратегічного партнерства США будуть сприйматися як ворог, а не союзник".

Йдеться про гроші, які Вашингтон передав Грузії задля зміцнення оборони, розвитку економіки та посилення громадянського суспільства. Сума сягає 390 мільйонів доларів.

О'Браєн також закликав змінити закон про "іноагентів" та припинити підрив демократії та насильство щодо мирних демонстрантів. Інакше Грузія зазнає фінансових санкцій, а особи, відповідальні за такі дії, будуть обмеженні в поїздках до США.

"Ми хочемо, щоб Грузія продовжила мирний шлях до ЄС та євроатлантичного простору", - наголосив дипломат.