Російські війська вийшли із Нагірного Карабаху

15 травня Росія вивела війська із Карабаху, який тепер належить Азербайджану - цього дня РФ закрила свою військову базу, передає Reuters.
Раніше на цій базі дислокувалося майже дві тисячі російських солдатів.
Росіяни перебували у десятці бараків на базі в місті Ходжалі Карабахського регіону. Азербайджан і Вірменія по-різному відреагували на присутність військ РФ.
Начальник генерального штабу Азербайджану Керім Велієв заявив, що Росія доклала "всіх зусиль для встановлення миру в Карабахському економічному регіоні" і поклала край десятиліттям війни. Натомість Вірменія звинуватила москву в тому, що вона провалила своє завдання і не зробила нічого, аби завадити Азербайджану вторгнутися у Карабах
- Так звані російські миротворці почали покидати територію Нагірного Карабаху у квітні. Зокрема, перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" залишили територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Наразі туди зайшла азербайджанська поліція.
- Невизнана Нагірно-Карабахська республіка припинила своє існування 1 січня цього року.