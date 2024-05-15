Російські війська вийшли із Нагірного Карабаху

РФ закрила 15 травня свою військову базу, де раніше дислокувалося майже дві тисячі солдатів.

15 травня Росія вивела війська із Карабаху, який тепер належить Азербайджану - цього дня РФ закрила свою військову базу, передає Reuters.

Раніше на цій базі дислокувалося майже дві тисячі російських солдатів.

Росіяни перебували у десятці бараків на базі в місті Ходжалі Карабахського регіону. Азербайджан і Вірменія по-різному відреагували на присутність військ РФ.

Начальник генерального штабу Азербайджану Керім Велієв заявив, що Росія доклала "всіх зусиль для встановлення миру в Карабахському економічному регіоні" і поклала край десятиліттям війни. Натомість Вірменія звинуватила москву в тому, що вона провалила своє завдання і не зробила нічого, аби завадити Азербайджану вторгнутися у Карабах