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Російські війська вийшли із Нагірного Карабаху

РФ закрила 15 травня свою військову базу, де раніше дислокувалося майже дві тисячі солдатів.

Російські війська вийшли із Нагірного Карабаху
Російська бронетехніка прямує у Нагірний Карабах, листопад 2020 року.
Фото: EPA/UPG

15 травня Росія вивела війська із Карабаху, який тепер належить Азербайджану - цього дня РФ закрила свою військову базу, передає Reuters.

Раніше на цій базі дислокувалося майже дві тисячі російських солдатів.

Росіяни перебували у десятці бараків на базі в місті Ходжалі Карабахського регіону. Азербайджан і Вірменія по-різному відреагували на присутність військ РФ.

Начальник генерального штабу Азербайджану Керім Велієв заявив, що Росія доклала "всіх зусиль для встановлення миру в Карабахському економічному регіоні" і поклала край десятиліттям війни. Натомість Вірменія звинуватила москву в тому, що вона провалила своє завдання і не зробила нічого, аби завадити Азербайджану вторгнутися у Карабах 

  • Так звані російські миротворці почали покидати територію Нагірного Карабаху у квітні. Зокрема, перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" залишили територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Наразі туди зайшла азербайджанська поліція.
  • Невизнана Нагірно-Карабахська республіка припинила своє існування 1 січня цього року.
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