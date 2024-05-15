ЗСУ: російська армія зірвала "дедлайни" по захопленню Часового Яру, однак штурми міста не припиняються

Ворог намагається прорвати оборони ЗСУ на захід від Бахмута, для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець-Донбас.

Російська армія не змогла захопити Часів Яр на Донеччині до умовного "дедлайну" — 9 травня, а нових дедлайнів у нього немає. Наразі ворог пробує прорвати оборону ЗСУ для виходу на на рубіж каналу Сіверський Донець-Донбас, щоб обійти з флангів Часів Яр.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, пише Армія.Інформ.

"Нових дедлайнів немає, ворог не припиняє спроб штурмувати Часів Яр. Жодних територіальних успіхів у нього за останні дні і тижні не було. Російської армії там немає. Ситуацію поблизу міста і околиць наші Сили оборони контролюють", — розповів Назар Волошин.

Він зазначив, що російська армія активно почала обстрілювати позиції Сил оборони з артилерії вогонь і атакувати дронами на околицях Часового Яру.

Також ворог зосередив зусилля, щоб прорвати оборону ЗСУ на захід від Бахмута, аби вийти на рубіж каналу Сіверський Донець-Донбас та оволодіти Часовим Яром для подальшого просування на Краматорськ, Дружківку, Слов’янськ.