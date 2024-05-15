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У Вінниці СБУ затримала рецидивіста, який працював на "вагнерівців"

Йому загрожує довічне ув’язнення.

У Вінниці СБУ затримала рецидивіста, який працював на "вагнерівців"
Затримання зрадника у Вінниці
Фото: СБУ

У Вінниці співробітники СБУ затримали рецидивіста, який працював на "вагнерівців" та збирав інформацію про місця базування Сил оборони у Вінницькій та Черкаській областях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ запобігла новим спробам Росії створити власну агентурну мережу у центральних регіонах України.

Співробітниками СБУ у Вінниці затримано рецидивіста, який працював на російську приватну військову компанію "Вагнер". За вказівкою ворожого угруповання він збирав інформацію про місця базування Сил оборони на території Вінницької та Черкаської областей.

Фото: СБУ

Також затриманий "звітував" окупантам про наслідки ракетно-дронових ударів по центральній частині України. Крім того, він намагався створити власну мережу інформаторів, які мали "розосередитись" по різних районах двох областей.

Фігурант "вербував" агентів через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Фото: СБУ

Потенційним "кандидатам" зрадник обіцяв грошову винагороду, яку планував отримувати від російської ПВК.

Служба безпеки завчасно викрила агента "вагнерівців" і поетапно задокументувала його розвідувально-підривну діяльність.

За даними слідства, фігурантом є колишній військовослужбовець, який мав судимість за дезертирство та участь у бойових діях проти сил АТО у 2014 році на сході України. Після виходу на волю він оселився в Умані, але згодом переїхав до Вінницької області.

Наприкінці 2023 року на чоловіка дистанційно вийшов його знайомий – представник групи "Вагнер" і залучив до співпраці на користь РФ.

Під час обшуку в помешканні затриманого виявлено мобільний телефон, з якого він комунікував з окупантами через месенджер.

Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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