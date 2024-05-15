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Курсант Одеської академії загинув під час тренувальних стрибків із парашутом

ДБР почало розслідування обставин трагедії.

Курсант Одеської академії загинув під час тренувальних стрибків із парашутом
Курсант загинув під час стрибка з парашутом
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта Одеської Військової академії під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Трагедія трапилася 14 травня на базі одного з аеродромів. Тренувальний стрибок курсант 2-го курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів. Це був 12-й стрибок юнака за період навчання.

"За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися", - йдеться в повідомленні.

19-річний хлопець загинув одразу на місці події.

Слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків. Експертиза встановить чи був правильно укладений парашут.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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