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Суспільне мовлення не штрафували за футболки "Звільніть захисників Азовсталі" на Євробаченні (уточнено)

Будь-які висловлювання та бренди на одязі учасників заборонені, проте команда пішла на ризик.

Суспільне мовлення не штрафували за футболки "Звільніть захисників Азовсталі" на Євробаченні (уточнено)
Фото: Instagram

Суспільне мовлення не отримувало штрафу за футболки з написом "Звільніть захисників Азовсталі", які українська делегація продемонструвала на камеру під час перебування у грінрумі. Коментар мовник опублікував після поширення слів учасниці конкурсу від України alyona alyona.

Наразі Суспільне Мовлення як член ЄМС, який забезпечує участь представників України на Пісенному конкурсі "Євробачення", не отримало жодних скарг та штрафів за нібито порушення правил. Однак Європейська мовна спілка справді має право застосовувати санкції у разі порушення правил конкурсу.

"Про це артистів попередили ще на етапі підписання контракту. Пісенний конкурс «Євробачення» відкрито позиціює себе як аполітичний і просить усіх учасників дотримуватись цього правила", – йдеться у коментарі.

Раніше України на Євробаченні alyona alyona на своїй сторінці в Instagram розповіла про футболки з написом "Звільніть захисників Азовсталі", які наші делегація продемонструвала на камеру під час перебування у грінрумі.

За словами співачки, будь-які написи або бренди на одязі виконавців були суворо заборонені, тож охорона вимагала зняти або заклеїти все, що видавалося їй невідповідним правилам. Команді довелося одягати футболки під інший одяг і швидко "розкриватися", коли під час повторів виступів до них підійшла камера.

Слів про штраф у дописі співачки наразі немає. "Суспільне" звернулося до неї по коментарі.

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