За результатами розслідувань діяльності посадовців “Київводоканалу” скеровано до суду 4 кримінальні справи

У зазначених провадження йдеться про загальну суму збитків у 67 млн гривень. Ще у 5 п’яти провадженнях розслідування триває.

За результатами розслідувань діяльності службових “Київводоканалу” у 2021-2023 роках скеровано до суду 4 кримінальні провадження на загальну суму збитків у 67 млн гривень, водночас ще у 5 п’яти провадженнях розслідування триває, повідомляє Київська міська прокуратура.

До суду органами Київської міської прокуратури у 2023 році скеровано 4 кримінальні провадження за обвинуваченням 9 осіб, у тому числі 1 екскерівника ПрАТ «Київводоканал», 2 керівників департаментів, 1 начальника відділу та 1 інженера відділу ПрАТ, 2 начальників Департаментів КМДА, а також 2 керівників суб’єктів господарювання – підрядників.

Досудовим розслідуванням у цих провадженнях встановлено збитки на загальну суму 67,7 млн гривень. Мова йде про обвинувачення у службовій недбалості, розтраті коштів, отриманні неправомірної вигоди.

Крім того, у 2 кримінальних провадженнях, в яких на цей час слідство не завершено, повідомлено про підозру колишнім генеральному директору та директору управління капітального будівництва ПрАТ «АК Київводоканал». У вказаних провадженнях попередньо встановлено збитки на загальну суму 5,6 млн гривень.

Також на цей час триває досудове розслідування у 3 кримінальних провадженнях за фактами розтрати, заволодіння коштами ПрАТ «АК «Київводоканал» на суму 322 млн гривень.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що у Києві службовець «Київводоканалу» отримав 500 тис грн хабаря за вирішення “проблеми” з водопостачанням. Правоохоронці розповіли про «схему» отримання коштів за надання комунальних послуг.