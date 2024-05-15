Стерненко, Лачен і monobank за добу зібрали 124 млн гривень на тепловізійні безпілотники

Першу партію вже готують до передачі захисникам.

Тепловізійні БпЛА, на які збирали кошти

Волонтери Сергій Стерненко, Ігор Лачен і monobank за добу закрили збір на 3000 тепловізійних безпілотників для захисників. Вдалося зібрати всі необхідні 124 млн гривень.

Про завершення збору Сергій Стерненко повідомив о 12:20 15 травня. Одна з перших партій дронів вже рушає до підрозділів – постачальники обіцяли надати їх іще до закриття збору.

"А це одна з перших партій теплих дронів, які вже рушають до підрозділів. Завдяки вам", – написав Стерненко під відповідним фото.

Оголошений вчора збір мав на меті закупити 1000 дронів PEGAS і 2000 дронів SHURIKEN. За словами Стерненка, в першу чергу БпЛА постачатимуть захисникам Харківської області.

Серед благодійників, які задонатили від 200 гривень, розіграють призи: десять випадкових карток mono поповнять на 100 000 грн, ще 20 учасників отримають безкоштовно картку platinum із двома роками безкоштовного обслуговування. Переможців monobank визначить 18 травня.