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Стерненко, Лачен і monobank за добу зібрали 124 млн гривень на тепловізійні безпілотники

Першу партію вже готують до передачі захисникам. 

Стерненко, Лачен і monobank за добу зібрали 124 млн гривень на тепловізійні безпілотники
Тепловізійні БпЛА, на які збирали кошти
Фото: Сергій Стерненко в Telegram

Волонтери Сергій Стерненко, Ігор Лачен і monobank за добу закрили збір на 3000 тепловізійних безпілотників для захисників. Вдалося зібрати всі необхідні 124 млн гривень.

Про завершення збору Сергій Стерненко повідомив о 12:20 15 травня. Одна з перших партій дронів вже рушає до підрозділів – постачальники обіцяли надати їх іще до закриття збору.

"А це одна з перших партій теплих дронів, які вже рушають до підрозділів. Завдяки вам", – написав Стерненко під відповідним фото.

Оголошений вчора збір мав на меті закупити 1000 дронів PEGAS і 2000 дронів SHURIKEN. За словами Стерненка, в першу чергу БпЛА постачатимуть захисникам Харківської області.

Серед благодійників, які задонатили від 200 гривень, розіграють призи: десять випадкових карток mono поповнять на 100 000 грн, ще 20 учасників отримають безкоштовно картку platinum із двома роками безкоштовного обслуговування. Переможців monobank визначить 18 травня. 

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