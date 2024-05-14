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Стерненко, Лачен і monobank оголосили збір на дрони з тепловізорами. Насамперед їх поставлять захисникам Харкова

Серед благодійників з донатами від 200 грн розіграють призи. 

Фото: Сергій Стерненко в telegram

Волонтери Сергій Стерненко, Ігор Лачен і співвласник monobank Олег Гороховський оголосили збір на 3000 "теплих" безпілотників, які можуть працювати вночі, коли ворог особливо активний.

Сума збору – 124 млн гривень. У першу чергу дронами забезпечать захисників Харківської області, повідомив Стерненко.

"Маємо викупити багато топових тепловізійних FPV. Вони ДУЖЕ добре себе показали – з минулого збору вже знищено Сонцепьок, танки, артилерію та живу силу ворога. Завдана шкода у десятки разів перевершила суму збору", – сказав він.

За словами волонтера, поставки безпілотників почнуть цими днями ще до оплати. 

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/7acJqCpVMp

  • Карта: 4441114454997899
  • Реквізити банки для юросіб: Рахунок – UA783220010000029244998833095, ЄДРПОУ: 21133352, призначення платежу: Благодійний платіж на тепловізійні дрони.

Гороховський уточнив, що купуватимуть 1000 дронів PEGAS і 2000 дронів SHURIKEN. Серед благодійників, які задонатять від 200 гривень, розіграють призи: десять випадкових карток mono поповнять на 100 000 грн, ще 20 учасників отримають безкоштовно картку platinum із двома роками безкоштовного обслуговування. 

Переможців Гороховський оголосить у своєму ТГ-каналі 18 травня. 

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