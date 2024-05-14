Речник Генштабу: Росія продовжує активні наступальні дії і намагається прорвати оборону

Росія продовжує активні наступальні дії та намагається прорвати оборону захисників. Сили оборони стримують наступ противника і жорстко відповідають на будь-яку його активність.

За понеділок на всіх напрямках відбулося понад 160 бойових зіткнень. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

"Загалом ворог завдав сім ракетних і 110 авіаційних ударів, вчинив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", – сказав він.

Уночі росіяни атакували з території окупованого Криму 18 ударними БпЛА і однією балістичною ракетою "Іскандер-М". Всі "шахеди" збили.

Щодо ситуації на конкретних напрямках Лиховій порадив стежити за оновленнями Генштабу. Більшість часу Генштаб давав два зведення: вранці і увечері. Але після початку нового наступу росіян на Харківську область ГШ відновив публікацію зведень раз на декілька годин, як це було на початку повномасштабної війни. 14 травня Генштаб традиційне ранкове зведення не публікував (станом на 9:19).