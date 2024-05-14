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Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області

Ворог пошкодив багатоповерхівку і приватні будинки. 

Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Інженерне, Кізомис, Тягинка, Станіслав, Новоберислав, Антонівка, Садове, Берислав та Осокорівка. Також ворог вдарив балістикою по Херсону, повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 16 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, навчальний заклад та припортову інфраструктуру. Побиті господарські споруди та автомобілі", – сказав він.

Крім того, вночі під час російської атаки безпілотниками захисники Херсонської області збили два "шахеди". 

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