​Українські захисники ліквідували 1400 окупантів та 28 артсистем за добу

Сили оборони знищили також 11 танків і 43 бойові броньовані машини ворога.

Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували близько 485 430 окупантів та майже 7500 танків противника.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 485430 (+1400) осіб,

танків ‒ 7496 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,

артилерійських систем – 12515 (+28) од,

РСЗВ – 1070 (+0) од,

засоби ППО ‒ 798 (+1) од,

літаків – 351 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),

крилаті ракети ‒ 2197 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 2054 (+6).

Фото: Генштаб Втрати окупантів

Дані уточнюються.