«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Під час інавгурації президентки Північної Македонії посолка Греції покинула залу в знак протесту
Під час інавгурації президентки Північної Македонії посолка Греції покинула залу в знак протесту
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

​Українські захисники ліквідували 1400 окупантів та 28 артсистем за добу

Сили оборони знищили також 11 танків і 43 бойові броньовані машини ворога.

​Українські захисники ліквідували 1400 окупантів та 28 артсистем за добу
Втрати російських військ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували близько 485 430 окупантів та майже 7500 танків противника.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 485430 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 7496 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,
  • артилерійських систем – 12515 (+28) од,
  • РСЗВ – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 798 (+1) од,
  • літаків – 351 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2054 (+6).

Втрати окупантів
Фото: Генштаб
Втрати окупантів

Дані уточнюються. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies