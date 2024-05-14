Сербія відновить роботу посольства в Україні

За підсумками зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про відновлення роботи посольства балканської держави.
Як зазначив урядовець на своїй сторінці у мережі X, дипломатична установа запрацює вперше з березня 2022 року, коли була зачинена через повномасштабне російське вторгнення.
Кулеба також розповів про згоду Вучича провести найближчим часом українсько-сербський бізнес-форум. На думку міністра, ці події сприятимуть розвитку обох країн.
Очільник МЗС також обговорив з президентом шлях України та Сербії до Європейського Союзу, зазначивши, що проєкт об'єднаної Європи стане завершеним лише за участі Східної Європи та Західних Балкан.
- До цього Кулеба зустрівся з прем'єр-міністром Сербії задля обговорення двосторонньої торгівлі.
- Наприкінці лютого з Александром Вучичем зустрівся Президент Володимир Зеленський.