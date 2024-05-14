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Сербія відновить роботу посольства в Україні

Дипломатична установа була зачинена від початку повномасштабного російського вторгнення.

Сербія відновить роботу посольства в Україні
Дмитро Кулеба та Александр Вучич
Фото: X

За підсумками зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про відновлення роботи посольства балканської держави.

Як зазначив урядовець на своїй сторінці у мережі X, дипломатична установа запрацює вперше з березня 2022 року, коли була зачинена через повномасштабне російське вторгнення.

Кулеба також розповів про згоду Вучича провести найближчим часом українсько-сербський бізнес-форум. На думку міністра, ці події сприятимуть розвитку обох країн.

Очільник МЗС також обговорив з президентом шлях України та Сербії до Європейського Союзу, зазначивши, що проєкт об'єднаної Європи стане завершеним лише за участі Східної Європи та Західних Балкан.

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