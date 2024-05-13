На Сумщині евакуюють населення з Білопілля та Ворожби

В громадах відбувається оповіщення населення про евакуацію.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження щодо евакуації населення з Білопілля та Ворожби.

“Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів”, – зазначив Володимир Артюх.

В громадах відбувається оповіщення населення про евакуацію.

Жителі Білопілля та Ворожби, особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад.

Уточнюється, що евакуйоване населення розмістять в місцях компактного проживання на території області.