На Сумщині евакуюють населення з Білопілля та Ворожби

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження щодо евакуації населення з Білопілля та Ворожби.
“Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів”, – зазначив Володимир Артюх.
В громадах відбувається оповіщення населення про евакуацію.
Жителі Білопілля та Ворожби, особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад.
Уточнюється, що евакуйоване населення розмістять в місцях компактного проживання на території області.
- У Харківській області триває евакуація мешканців Вовчанської та Липецької громад.
- Станом на 18:00 13 травня за три дні евакуаційних заходів вдалось доправити до більш безпечних місць 2071 місцевого мешканця.