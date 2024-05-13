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На Сумщині евакуюють населення з Білопілля та Ворожби

В громадах відбувається оповіщення населення про евакуацію. 

На Сумщині евакуюють населення з Білопілля та Ворожби
Евакуація населення Сумщини (архівне фото)
Фото: нанадано Оксаною Ковальовою

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження щодо евакуації населення з Білопілля та Ворожби.

“Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів”, – зазначив Володимир Артюх.

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В громадах відбувається оповіщення населення про евакуацію. 

Жителі Білопілля та Ворожби, особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. 

Уточнюється, що евакуйоване населення розмістять в місцях компактного проживання на території області.

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