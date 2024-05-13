Російська армія 17 разів за день атакувала Нікопольщину

Російська армія протягом дня 17 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Є руйнування будинків, постраждала агрофірма. Люди вціліли.
"Із самого ранку тишу на Нікопольщині перервали ворожі атаки. Протягом дня російська армія 17 разів вдарила по району дронами-камікадзе та артилерією", – йдеться у повідомленні Сергія Лисака, начальника Дніпропетровської ОВА.
Лисак зазначив, що прилітало по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадах.
Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків, авто і кілька теплиць. Потрощені 10 господарських споруд, ще одна – зруйнована. Побита агрофірма. Зачепило лінії електропередач та газогони.
11 травня через обстріли Нікопольщини поранення отримала жінка.