Російська армія 17 разів за день атакувала Нікопольщину

Прилітало по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Російська армія протягом дня 17 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Є руйнування будинків, постраждала агрофірма. Люди вціліли.

"Із самого ранку тишу на Нікопольщині перервали ворожі атаки. Протягом дня російська армія 17 разів вдарила по району дронами-камікадзе та артилерією", – йдеться у повідомленні Сергія Лисака, начальника Дніпропетровської ОВА.

Лисак зазначив, що прилітало по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки Дінпропетровщини

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки ворожої атаки Дінпропетровщини

Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків, авто і кілька теплиць. Потрощені 10 господарських споруд, ще одна – зруйнована. Побита агрофірма. Зачепило лінії електропередач та газогони.

11 травня через обстріли Нікопольщини поранення отримала жінка.