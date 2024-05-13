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Російська армія 17 разів за день атакувала Нікопольщину

Прилітало по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадах. 

Російська армія 17 разів за день атакувала Нікопольщину
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія протягом дня 17 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Є руйнування будинків, постраждала агрофірма. Люди вціліли.

"Із самого ранку тишу на Нікопольщині перервали ворожі атаки. Протягом дня російська армія 17 разів вдарила по району дронами-камікадзе та артилерією", – йдеться у повідомленні Сергія Лисака, начальника Дніпропетровської ОВА.

Лисак зазначив, що прилітало по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадах. 

Наслідки атаки Дінпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки Дінпропетровщини
Наслідки ворожої атаки Дінпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки ворожої атаки Дінпропетровщини

Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків, авто і кілька теплиць. Потрощені 10 господарських споруд, ще одна – зруйнована. Побита агрофірма. Зачепило лінії електропередач та газогони. 

11 травня через обстріли Нікопольщини поранення отримала жінка. 

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