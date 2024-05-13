РДК показав відео своєї участі у боях на околицях Вовчанська на боці ЗСУ

Російський добровольчий корпус показав відео своєї участі у боях на околицях Вовчанська Харківської області на боці ЗСУ.
Про це йдеться на телерам-каналі РДК.
Зазначається, що БТР цього підрозділу веде вогонь по російських військах, які намагаються закріпитися "в районі м'ясокомбінату" на одній із вулиць Вовчанська.
- У квітні бійці Російського добровольчого корпусу повернулся з рейду у Бєлгородську область та розповіли про бої із співробітниками ФСБ, відкриття другого фронту та потенціал сепаратизму у Калінінграді.
- У березні вони втретє перетнули українсько-російський кордон, але цього разу вони мали більше техніки та атакували відразу з кількох напрямків. Зокрема, 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.