РДК показав відео своєї участі у боях на околицях Вовчанська на боці ЗСУ

На відео БТР цього підрозділу веде вогонь по російських військах на одній із вулиць міста.

Участь РДК у боях у Вовчанську

Російський добровольчий корпус показав відео своєї участі у боях на околицях Вовчанська Харківської області на боці ЗСУ.

Про це йдеться на телерам-каналі РДК.

Зазначається, що БТР цього підрозділу веде вогонь по російських військах, які намагаються закріпитися "в районі м'ясокомбінату" на одній із вулиць Вовчанська.