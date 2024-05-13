Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
ГоловнаСуспільствоВійна

РДК показав відео своєї участі у боях на околицях Вовчанська на боці ЗСУ

На відео БТР цього підрозділу веде вогонь по російських військах на одній із вулиць міста.

РДК показав відео своєї участі у боях на околицях Вовчанська на боці ЗСУ
Участь РДК у боях у Вовчанську
Фото: Скріншот відео РДК

Російський добровольчий корпус показав відео своєї участі у боях на околицях Вовчанська Харківської області на боці ЗСУ. 

Про це йдеться на телерам-каналі РДК.

Зазначається, що БТР цього підрозділу веде вогонь по російських військах, які намагаються закріпитися "в районі м'ясокомбінату" на одній із вулиць Вовчанська.

  • У квітні бійці Російського добровольчого корпусу повернулся з рейду у Бєлгородську область та розповіли про бої із співробітниками ФСБ, відкриття другого фронту та потенціал сепаратизму у Калінінграді. 
  • У березні вони втретє перетнули українсько-російський кордон, але цього разу вони мали більше техніки та атакували відразу з кількох напрямків. Зокрема, 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies