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Синєгубов: у Вовчанську залишаються ще 300 цивільних

З Харківщини планують евакуювати ще 1600 жителів.

Синєгубов: у Вовчанську залишаються ще 300 цивільних
Евакуація місцевого населення з околиць Вовчанська
Фото: EPAUPG

З прифронтових територій Харківської області, які наразі перебувають під масованими обстрілами з боку російських військ, 13 травня планують евакуювати ще 1600 людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує наступати по визначених напрямках. Відповідно, ми продовжуємо евакуаційні заходи цивільного населення – сьогодні плануємо вивезти близько 1600 місцевих жителів", – зазначив він

За словами Синєгубова, у Вовчанську залишаються 200-300 людей. Наразі ситуація доволі складна, проте контрольована українськими військовими.

"Продовжуємо комунікацію з людьми про евакуацію у безпечніші місця: 800-33-92-91", – ідеться у повідомленні.

Також, Синєгубов додав, що під час засідання Ради оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

"Мова йде про 113 дітей прикордонних громад Богодухівського, Куп'янського та Ізюмського районів. За власним бажанням виїхали лише 9 дітей з опікунами Вовчанської громади", – додав він.

  • З Вовчанська на Харківщині евакуювали людей, яких російські війська тримали в полоні в підвалі з 11 травня. За  словами глави МВА, Вовчанськ контролюють ЗСУ, на околицях міста тривають бої.
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