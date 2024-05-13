Постане перед судом військовослужбовець, який намагався продати передані для ЗСУ авто

За три автомобілі обвинувачений планував виручити понад 13,5 тис доларів.

Авто для ЗСУ, які намагалися продати

Направили до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця, якого викрили на продажу автомобілів, переданих ЗСУ благодійним фондом.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця, який хотів продати три автомобілі, завезені з-за кордону для потреб Збройних сил України", – зазначено у повідомленні.

За даними слідства, один з благодійних фондів отримав з-за кордону три автомобілі для потреб Збройних Сил України.Фігурант отримав техніку нібито для подальшої передачі своєму підрозділу, проте одразу опублікував оголошення про продаж через онлайн-майданчик. За три автівки він планував отримати 13,6 тис. доларів США.

"У лютому 2024 року працівники ДБР затримали військовослужбовця під час отримання ним за відповідні транспортні засоби 13,6 тис. доларів США від покупця", – зазначили у Бюро.

Військовослужбовець обвинувачується у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

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