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Росія готувала на 9 травня чотири теракти в Києві: вибухи мали лунати в гіпермаркетах і біля ресторану

Затримати терористів вдалося під час закладання вибухівки в третій гіпермаркет. 

СБУ затримала агентурно-бойову групу російського Головного розвідувального управління, яка готувала серію терактів в українській столиці. За задумом росіян, 9 травня в Києві мали відбутися чотири теракти.

У ході багатоетапної спецоперації правоохоронці затримали в Києві агентів ворога, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе. Про це повідомили в СБУ.

"За наявними даними, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі", – йдеться у повідомленні.

Вибухівку поклали в банки з чаєм
Фото: СБУ
Вибухівку поклали в банки з чаєм

Закладена в банки з чаєм вибухівка
Фото: СБУ
Закладена в банки з чаєм вибухівка

Вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди людям. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.

Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

"Таким чином головне управління генштабу збройних сил рф (більш відоме як гру) хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу «руського міра»", – додали в СБУ.

Голова СБУ Василь Малюк, коментуючи підготовку до терактів, сказав, що російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. 

"Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано - їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь рф. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб", – заявив Голова СБУ Василь Малюк.

Затриманий за підозру в організації теракту в Києві
Фото: СБУ
Затриманий за підозру в організації теракту в Києві

Затриманий за підозрою в організації теракту
Фото: СБУ
Затриманий за підозрою в організації теракту

Контррозвідка встановила, що куратором терактів був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.

"Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області", – сказали в СБУ.

СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури. 

Юрій Сизов відповідав і за проведення диверсії, яка мала відбутися у Львівській області у лютому 2024. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам. 

"Зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території рф, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті", – додали в СБУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ст. 111 (державна зрада)
  • ст. 113 (диверсія)
  • ст. 258 (терористичний акт). 

Їм загрожує довічне ув’язнення. Заходи проводили за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

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