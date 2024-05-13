Росія готувала на 9 травня чотири теракти в Києві: вибухи мали лунати в гіпермаркетах і біля ресторану

СБУ затримала агентурно-бойову групу російського Головного розвідувального управління, яка готувала серію терактів в українській столиці. За задумом росіян, 9 травня в Києві мали відбутися чотири теракти.
У ході багатоетапної спецоперації правоохоронці затримали в Києві агентів ворога, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе. Про це повідомили в СБУ.
"За наявними даними, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі", – йдеться у повідомленні.
Вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди людям. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.
Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.
"Таким чином головне управління генштабу збройних сил рф (більш відоме як гру) хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу «руського міра»", – додали в СБУ.
Голова СБУ Василь Малюк, коментуючи підготовку до терактів, сказав, що російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть.
"Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано - їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь рф. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб", – заявив Голова СБУ Василь Малюк.
Контррозвідка встановила, що куратором терактів був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.
"Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області", – сказали в СБУ.
СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури.
Юрій Сизов відповідав і за проведення диверсії, яка мала відбутися у Львівській області у лютому 2024. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам.
"Зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території рф, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті", – додали в СБУ.
Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 (державна зрада)
- ст. 113 (диверсія)
- ст. 258 (терористичний акт).
Їм загрожує довічне ув’язнення. Заходи проводили за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
- 11 травня СБУ повідомила про зрив терактів у Києві, які ГРУ готувала на 9 травня.