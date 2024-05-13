Головне за ніч та ранок понеділка, 13 травня: бойові дії на Харківському напрямку, 1740 знищених окупантів, "Майдан" у Тбілісі

830 бойових зіткнень упродовж тижня, втрати окупантів, ворожі обстріли, протести в Грузії, президентські вибори в Литві.

Росія за добу обстріляла близько 30 населених пунктів Харківщини

На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Бойові дії ведуться на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, росіяни проводять штурмові дії на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Оліникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе.

Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 військових.

За даними Генштабу, наразі ворог має тактичний успіх.

Речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону, що впродовж тижня, до вечора неділі, 12 травня, відбулося понад 830 бойових зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Покровському, Краматорському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Там тривають важкі бої.

Попри втрати, окупанти намагаються витіснити наші війська з займаних позицій, але отримують відсіч.

Більше інформації – в новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1740 російських окупантів, 31 танк, 42 бронемашини. Загалом Росія вже втратила в Україні 484030 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони ідентифікували російських воєнних льотчиків, причетних до ударів по українських містах.

"Оперативники та аналітики ГУР МО ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування «Еенґельс», Саратовська область), причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України", - йдеться в повідомленні.

До складу 22 вбад входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки.

Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160). "Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ", - зазначили в ГУР.

Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.

Раніше ГУР знайшло російських військових, які обстрілюють Україну "кинджалами".

Вранці понеділка в Тбілісі декілька тисяч поліціянтів та спецпризначенців розігнали мітингарів, які блокували два з чотирьох входів до грузинського парламенту, пише "Ехо Кавказу".

Це дало змогу депутатам правлячої "Грузинської мрії" зайти до будівлі та провести засідання комітету з юридичних питань. Комітет затвердив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість зовнішнього впливу", проти якого й виступають мітингарі.

Голосування за фінальне третє читання законопроєкту, який часто порівнюють з російським про іноагентів, планують вже вівторок 14 травня.

У ніч на понеділок тисячі громадян Грузії оточили будівлю парламенту, аби завадити затвердженню комітетом законопроєкту. Між ними та поліцією відбулися сутички. Щонайменше 20 протестувальників були затримані, відомо також, що проти них застосували силу.

Докладніше – в новині.

У Литві після першого туру голосування на виборах президента чинний очільник країни Гітанас Науседа, схоже, близький до того, щоб забезпечити свій другий та останній термін на посаді, пише Reuters.

За даними виборчої комісії, 59-річний Науседа набрав 44% поданих голосів, що менше 50%, необхідних для переобрання в першому турі. Другий тур відбудеться 26 травня. Суперницею Науседи буде 49-річна прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, яка посіла друге місце з 20% голосів.

Президентська виборча кампанія у Литві була зосереджена на проблемах безпеки в країнах Балтії на тлі війни Росії проти України.

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