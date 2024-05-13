За тиждень було понад 830 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак – 230 – відбили захисники Покровського напрямку

На фронті протягом тижня, до вечора неділі, відбулося понад 830 бойових зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Покровському, Краматорському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Там тривають важкі бої.

Попри втрати, окупанти намагаються витіснити наші війська з займаних позицій, але отримують відсіч. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку ворог минулого тижня перейшов кордон і до вечора неділі провів 31 атаку на напрямках населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Глибоке, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ і Бугроватка. Ворог має тактичні успіхи. Лиховій сказав, що обстановка залишається складною і динамічно змінюється. Сплановано заходи щодо знищення ворога, який вклонився в українську оборону.

На Куп'янському напрямку росіяни наступали на напрямках Синьківки, Петропавлівки, Іванівського, Піщаного і Берестового Харківської області та Стельмахівки і Андріївки Луганської області. Захисники відбили 99 атак.

На Лиманському захисники відбили 67 атак у районах Новоєгорівки, Макіївки і Невського у Серебрянському лісництві Луганської області, а також у районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 81 атаку в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки Донецької.

На Краматорському напрямку захисники відбили 87 атак у районах Григорівки, Часового Яру, Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де росіяни намагалися покращити тактичне становище.

На Покровському захисники відбили 215 атак у районах Олександрополя, Калинового, Новоолександрівки, Прогреса, Сокола, Новопокровського, Яснобродівки, Семенівки, Уманського, Нетайлового і Невельського.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог 41 раз намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку захисники відбили 93 атаки в районах Водяного, Урожайного і Старомайорського Донецької області. Росіяни намагалися там витіснити наші підрозділи з займаних рубежів.

На Оріхівському росіяни 27 разів атакували позиції захисників у районі Роботиного.

На Придніпровському росіяни не відмовляються від наміру витіснити захисників із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Здійснили 18 атак на позиції в районі Кринок.

Загалом за тиждень Росія завдала 95 ракетних і понад 850 авіаударів, вчинила понад 710 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.