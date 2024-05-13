У ніч проти 13 травня безпілотники атакували Липецьку область РФ. В результаті здійнялася пожежа на електропідстанції.
Про це повідомили представники місцевої влади та пропагандистські Telegram-канали.
Інцидент відбувся близько 04:00 за київським часом.
Губернатор області Ігор Артамонов написав у Telegram, що на території Становлянського округу було нібито збито безпілотник, уламки якого впали на території електропідстанції.
Крім того, пропагандисти опублікували відео, на якому видно, як кілька безпілотників влучають в об'єкт.
- У ніч на неділю 12 травня безпілотник атакував Волгоградський нафтопереробний завод. Виникла пожежа. За інформацією російського міноборони, над територією Бєлгородської області були перехоплені дві тактичні ракети "Точка-У".
- Ув ніч на 11 травня безпілотники ГУР атакували Волгоградський нафтопереробний завод, На заводі зазнали пошкоджень установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6. Крім того, пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого було відключено сім холодильників.