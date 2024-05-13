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У Липецькій області РФ загорілася електропідстанція, росіяни заявили про атаку дронів

Влада заявила, що на території Становлянського округу було нібито збито безпілотник.

У Липецькій області РФ загорілася електропідстанція, росіяни заявили про атаку дронів
Ілюстративне фото
Фото: Фото з відкритих джерел

У ніч проти 13 травня безпілотники атакували Липецьку область РФ. В результаті здійнялася пожежа на електропідстанції.

Про це повідомили представники місцевої влади та пропагандистські Telegram-канали.

Інцидент відбувся близько 04:00 за київським часом.

Губернатор області Ігор Артамонов написав у Telegram, що на території Становлянського округу було нібито збито безпілотник, уламки якого впали на території електропідстанції.

Крім того, пропагандисти опублікували відео, на якому видно, як кілька безпілотників влучають в об'єкт.

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