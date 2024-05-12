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Зеленський: у селах "сірої зони" Харківщини ведуться бойові дії

Не менш гострою є ситуація на Донецькому напрямку. 

Зеленський: у селах "сірої зони" Харківщини ведуться бойові дії
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

На Харківщині тривають оборонні бої на значній частині прикордонної смуги. Деякі населені пункти із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій. У деяких із них ворог намагається закріпитися, щоб використати для подальшого просування. 

Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони – усі, хто задіяний, і задіяний влучно, – я вам дякую. Завдання наше очевидне: треба завдати окупанту якнайбільших втрат", – сказав глава держави. 

Він додав, що не менш загостреною є ситуація на Донецькому напрямку. 

"Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий", – прокоментував Зеленський.

За його словами, тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський.

"Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати – відповідати окупанту вогнем", – сказав президент. 

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