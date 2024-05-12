Зеленський: у селах "сірої зони" Харківщини ведуться бойові дії

На Харківщині тривають оборонні бої на значній частині прикордонної смуги. Деякі населені пункти із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій. У деяких із них ворог намагається закріпитися, щоб використати для подальшого просування.
Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони – усі, хто задіяний, і задіяний влучно, – я вам дякую. Завдання наше очевидне: треба завдати окупанту якнайбільших втрат", – сказав глава держави.
Він додав, що не менш загостреною є ситуація на Донецькому напрямку.
"Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий", – прокоментував Зеленський.
За його словами, тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський.
"Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати – відповідати окупанту вогнем", – сказав президент.
- Сили оборони України ведуть контрударні дії в районах прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище і Плетенівка Харківської області. Ворог намагається розширити фронт у напрямку Липців та Вовчанська.
- Сирський зазначив, що наразі ситуація на Харківщині залишається загостреною. Ворог активно атакує підрозділи ЗСУ на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.
- З прикордоння Харківщини евакуювали понад 4500 цивільних.