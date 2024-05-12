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Росіяни завдали ракетного удару по околиці Сум

Попередньо, без жертв.

Росіяни завдали ракетного удару по околиці Сум
Фото: Wikimedia

Російська армія завдала ракетного удару по околиці міста Суми.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

На місці працюють усі необхідні служби.

Наслідки ворожої атаки уточнюються. Попередньо, без жертв.

Жителів закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.

Протягом дня росіяни обстріляли 10 громад Сумщини: завдали ракетного удару, застосували міномет, РСЗВ і дрони. Одну жінку поранено.

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