Росіяни завдали ракетного удару по околиці Сум

Жителів закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

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