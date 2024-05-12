Росіяни завдали ракетного удару по околиці Сум

Російська армія завдала ракетного удару по околиці міста Суми.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
На місці працюють усі необхідні служби.
Наслідки ворожої атаки уточнюються. Попередньо, без жертв.
Жителів закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.
Протягом дня росіяни обстріляли 10 громад Сумщини: завдали ракетного удару, застосували міномет, РСЗВ і дрони. Одну жінку поранено.
- У суботу, 11 травня, російська армія вдарила ракетою по інфраструктурі передмістя Сум. Унаслідок обстрілу одна жінка загинула.
- 26 квітня ворог завдав авіаційний удар по промисловому об'єкту Сум, застосувавши дві авіаційні бомби КАБ.
- 12 квітня російська авіація атакувала житловий сектор та залізничний вокзал у Сумах, троє людей постраждали.