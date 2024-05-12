Сирський: ситуація на фронті залишається загостреною

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про обстановку в зоні бойових дій, зокрема на Харківщині. Він зазначив, що наразі ситуація залишається загостреною. Ворог активно атакує підрозділи ЗСУ на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

За словами головнокомандувача, підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. "Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем".

"Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові", — зазначає головком.

Сирський підкреслив, що обстановка суттєво загострилась на Харківщині. Наразі там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.

"Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження", — додає він.

На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках ситуація динамічна, там тривають гарячі бої. В одних районах противник має частковий успіх, в інших — Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення. "На Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки", — ідеться у звіті Головкома.

Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад.