Сирський: ситуація на фронті залишається загостреною

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про обстановку в зоні бойових дій, зокрема на Харківщині. Він зазначив, що наразі ситуація залишається загостреною. Ворог активно атакує підрозділи ЗСУ на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.
Про це Сирський повідомив у Telegram.
За словами головнокомандувача, підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. "Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем".
"Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові", — зазначає головком.
Сирський підкреслив, що обстановка суттєво загострилась на Харківщині. Наразі там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.
"Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження", — додає він.
На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках ситуація динамічна, там тривають гарячі бої. В одних районах противник має частковий успіх, в інших — Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення. "На Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки", — ідеться у звіті Головкома.
Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад.
- За добу на фронті відбулося 155 бойових зіткнень. Генштаб збільшив кількість напрямків на ділянках фронту, зокрема, на Донецькому напрямку продовжуються запеклі бої. Російська армія активно штурмує Лиманський, Сіверський, Краматорський, Торецький, Покровський, Курахівський та Времівський напрямки. За добу — 111 боєзіткнень.