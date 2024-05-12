Під ворожими обстрілами опинилися три райони Донеччини.

Упродовж доби ворог завдав 12 ударів по трьох районах Донецької області. Унаслідок ударів постраждали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Новоселівці Першій Очеретинської громади Покровського району поранено 1 людину. У Селидовому пошкоджено 4 будинки. У Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки, у Курахівці — 6 приватних будинків. У Миколаївці поранено одну людину.

Фото: Вадим Філашкін

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. Під вогнем околиці Костянтинівської та Іллінівської громад.

Фото: Вадим Філашкін

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 303 людини, у тому числі 31 дитину.