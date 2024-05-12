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Обстріли Донеччини: за добу РФ поранила двох мирних жителів

Під ворожими обстрілами опинилися три райони Донеччини.

Обстріли Донеччини: за добу РФ поранила двох мирних жителів
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж доби ворог завдав 12 ударів по трьох районах Донецької області. Унаслідок ударів постраждали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Новоселівці Першій Очеретинської громади Покровського району поранено 1 людину. У Селидовому пошкоджено 4 будинки. У Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки, у Курахівці — 6 приватних будинків. У Миколаївці поранено одну людину.

Фото: Вадим Філашкін

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. Під вогнем околиці Костянтинівської та Іллінівської громад. 

Фото: Вадим Філашкін

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 303 людини, у тому числі 31 дитину.

  • На Донецькому напрямку продовжуються запеклі бої. Російська армія активно штурмує Лиманський, Сіверський, Краматорський, Торецький, Покровський, Курахівський та Времівський напрямки. За добу — 111 боєзіткнень.
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