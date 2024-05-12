Усього ударів з повітря цієї ночі зазнали чотири російські регіони.

У ніч на неділю 12 травня безпілотник атакував Волгоградський нафтопереробний завод. Виникла пожежа. За інформацією російського міноборони, над територією Бєлгородської області були перехоплені дві тактичні ракети "Точка-У".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що постраждалих внаслідок удару дроном немає і що серйозних пошкоджень НПЗ не зазнав.

Усього ударів з повітря цієї ночі зазнали чотири російські регіони. Над Брянською областю силами ППО нібито було знищено три дрони, над Липецькою – ще два. Над територією Білгородської області, за повідомленням Міноборони, начебто було перехоплено дві тактичні ракети "Точка-У".

БПЛА також атакували Шебекіно у Білгородській області. Там пошкоджено лінії електропередачі, місто та ряд сіл залишилися без світла. Сигнали тривоги там звучали й уранці.