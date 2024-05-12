У ніч на неділю 12 травня безпілотник атакував Волгоградський нафтопереробний завод. Виникла пожежа. За інформацією російського міноборони, над територією Бєлгородської області були перехоплені дві тактичні ракети "Точка-У".
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що постраждалих внаслідок удару дроном немає і що серйозних пошкоджень НПЗ не зазнав.
Усього ударів з повітря цієї ночі зазнали чотири російські регіони. Над Брянською областю силами ППО нібито було знищено три дрони, над Липецькою – ще два. Над територією Білгородської області, за повідомленням Міноборони, начебто було перехоплено дві тактичні ракети "Точка-У".
БПЛА також атакували Шебекіно у Білгородській області. Там пошкоджено лінії електропередачі, місто та ряд сіл залишилися без світла. Сигнали тривоги там звучали й уранці.
- Безпілотники ГУР в ніч на 11 травня атакували Волгоградський нафтопереробний завод, повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела у відомстві. На заводі зазнали пошкоджень установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6. Крім того, пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого було відключено сім холодильників.