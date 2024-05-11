Хунта у Малі хоче відкласти перехід до конституційного правління ще на три роки

Вчора учасники національного діалогу в Малі рекомендували продовжити перехід до демократії під керівництвом військових на три роки та дозволити лідеру хунти Ассімі Гоїті балотуватися на майбутніх виборах.

Про це пише Reuters.

Західноафриканська країна перебуває під військовим правлінням після державного перевороту в 2020 році, і напруга зросла через те, що хунта не дотрималася обіцяного графіку повернення до конституційного правління.

Багатомісячні загальнонаціональні консультації, які бойкотували багато представників опозиції, завершилися низкою рекомендацій, включно з продовженням переходу до п’яти років з двох, фактично продовживши правління хунти до 2027 року.

Така ситуація посилить занепокоєння щодо демократичного відкату в Західній і Центральній Африці, де за останні чотири роки відбулося вісім державних переворотів.

У низці кіл хунта викликала розчарування через ненадійну безпекову ситуацію, економічні труднощі, затримку виборів і обмеження політичної діяльності у країні. Альянс політичних партій та організацій громадянського суспільства, створений у квітні, відмовився брати участь у національному діалозі.

Щодо безпеки, учасники консультацій порадили владі бути відкритими до діалогу з ісламістськими збройними групами та взаємодіяти з усіма малійськими збройними рухами. Малі страждає від насильства з 2012 року, коли ісламістські бойовики подавили повстання груп туарегів, які скаржилися на зневагу уряду та домагалися автономії для пустельного регіону Азавад.